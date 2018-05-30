В Мексике насмерть забили журналиста

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Журналист Эктор Гонсалес Антонио забит насмерть в мексиканском городе Сьюдад-Виктория.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает генеральная прокуратура штата Тамаулипас.

По данным ведомства, журналист медиа-группы Imagen убит прямо на улице города, ему нанесли смертельные удары. Власти начали расследование обстоятельств трагедии.

СМИ и их сотрудники все чаще становятся объектами нападений в Мексике. За 2017 год в Мексике убиты 12 журналистов, а с начала 2018 года — уже шестеро. Всего с 2010 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране погибли 76 репортеров.