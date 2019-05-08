​В Мексике нашли тела всех 13 погибших в авиакатастрофе

Эксперты генеральной прокуратуры штата Коауила в Мексике обнаружили тела всех 13 погибших при катастрофе частного самолета.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил управляющий международного аэропорта Монкловы Мигель Вильярреаль, сейчас родственники погибших собрались на территории аэропорта в ожидании доставки тел. Портал Excelsior отмечает, что погибших привезут в Монклову, где будут проведены необходимые экспертизы.

Самолет Bombardier Challenger 601 вылетел вечером 5 мая из американского Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей. На нем летела группа людей, возвращавшихся с просмотра поединка по боксу в Лас-Вегасе.