В Мексике нашли тела семи обезглавленных лесорубов

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Мексиканские власти обнаружили тела семерых пропавших ранее лесорубов в штате Синалоа. Все они были обезглавлены, сообщили в субботу представители прокуратуры штата.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, по данным портала Correo del Sur, тела были найдены в муниципии Росарио. Все погибшие были обезглавлены с помощью бензопилы. Неподалеку от места обнаружения трупов найдены автомобили, принадлежавшие погибшим.

Штат Синалоа известен как вотчина одноименного могущественного наркокартеля, глава которого, Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка, сейчас находится в тюрьме на границе с США в ожидании экстрадиции.