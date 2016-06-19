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    В Мексике нашли тела семи обезглавленных лесорубов

    Все погибшие были обезглавлены с помощью бензопилы

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Мексиканские власти обнаружили тела семерых пропавших ранее лесорубов в штате Синалоа. Все они были обезглавлены, сообщили в субботу представители прокуратуры штата.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, по данным портала Correo del Sur, тела были найдены в муниципии Росарио. Все погибшие были обезглавлены с помощью бензопилы. Неподалеку от места обнаружения трупов найдены автомобили, принадлежавшие погибшим.

    Штат Синалоа известен как вотчина одноименного могущественного наркокартеля, глава которого, Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка, сейчас находится в тюрьме на границе с США в ожидании экстрадиции.

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