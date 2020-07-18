В Мексике нашли тела людей и сумки с останками

Массовое захоронение с останками по меньшей мере 23 человек обнаружено на территории штата Халиско на западе Мексики.

Массовое захоронение с останками по меньшей мере 23 человек обнаружено на территории штата Халиско на западе Мексики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте местной прокуратуры.

Как сообщается, тела обнаружили на территории поселения Эль-Педрегаль в муниципалитете Эль-Сальто в рамках операции по поиску пропавших без вести людей.

"До этой пятницы сотрудникам, которые работают в этой точке, удалось обнаружить 23 тела, а также четыре сумки с разными останками, три тела уже опознаны", - говорится в пресс-релизе.

Отметим, что это уже не первое захоронение, найденное в штате.