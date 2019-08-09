В Мексике нашли тела 20 человек

Тела 20 человек обнаружены в четверг в мексиканском штате Мичоакан. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр безопасности штата Исраэль Патрон.

По словам Патрона, тела были найдены в трех разных местах города Уруапан. В том числе, сразу девять тел были подвешены на мосту, среди них – две женщины. Кроме того, еще семь тел были найдены расчлененными.

На телах некоторых из жертв видны следы пулевых ранений, отмечает портал. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи.