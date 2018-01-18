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    В Мексике нашли тайные захоронения 33 человек

    Всего обнаружены три захоронения на территории муниципалитета Шалиско

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Тела 33 человек найдены властями в тайных захоронениях в мексиканском штате Наярит.

    Как передает Report об этом сообщает Universal.

    По данным портала, всего обнаружены три захоронения на территории муниципалитета Шалиско. Сейчас тела извлечены и отправлены для опознания в департамент судебной медицины прокуратуры штата.

    Подобные страшные находки нередки в Мексике, ранее тайные захоронения власти обнаруживали в штатах Герреро, Веракрус, Морелос. Обычно так преступники прячут тела убитых в войнах наркомафии людей.

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