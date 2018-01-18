В Мексике нашли тайные захоронения 33 человек

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Тела 33 человек найдены властями в тайных захоронениях в мексиканском штате Наярит.

Как передает Report об этом сообщает Universal.

По данным портала, всего обнаружены три захоронения на территории муниципалитета Шалиско. Сейчас тела извлечены и отправлены для опознания в департамент судебной медицины прокуратуры штата.

Подобные страшные находки нередки в Мексике, ранее тайные захоронения власти обнаруживали в штатах Герреро, Веракрус, Морелос. Обычно так преступники прячут тела убитых в войнах наркомафии людей.