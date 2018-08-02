В Мексике нашли чёрные ящики разбившегося самолёта Embraer 190

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Бортовые самописцы самолёта Embraer 190, разбившегося в мексиканском штате Дуранго, найдены. о

Как передает Report, об этом заявил глава Управления гражданской авиации Мексики Луис Херардо Фонсека Гусман в эфире радиостанции Noticias MVS.

По его словам, в настоящее время чёрные ящики находятся в распоряжении властей Мексики.

Самолёт Embraer 190, выполнявший рейс 2431 из Дуранго в Мехико, упал 31 июля практически сразу после взлёта. По данным местных властей, причиной падения стал резкий порыв ветра. На борту воздушного судна находились более 100 человек, все они выжили.