В Мексике нашли чёрные ящики разбившегося самолёта Embraer 190

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Бортовые самописцы самолёта Embraer 190, разбившегося в мексиканском штате Дуранго, найдены. о
Как передает Report, об этом заявил глава Управления гражданской авиации Мексики Луис Херардо Фонсека Гусман в эфире радиостанции Noticias MVS.
По его словам, в настоящее время чёрные ящики находятся в распоряжении властей Мексики.
Самолёт Embraer 190, выполнявший рейс 2431 из Дуранго в Мехико, упал 31 июля практически сразу после взлёта. По данным местных властей, причиной падения стал резкий порыв ветра. На борту воздушного судна находились более 100 человек, все они выжили.
News DepartmentАвтор новости
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