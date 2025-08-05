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В Мексике нашли 32 расчлененных тела

В Мексике нашли 32 расчлененных тела Прокуратура Мексики подтвердила обнаружение 32 тел в ходе поисковых работ, проводившихся с 30 июля по 2 августа.
Другие страны
5 августа 2025 г. 04:47
В Мексике нашли 32 расчлененных тела

Прокуратура Мексики подтвердила обнаружение 32 тел в ходе поисковых работ, проводившихся с 30 июля по 2 августа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении прокуратуры штата в соцсети X.

Согласно информации, полиция нашла тела в общей могиле в населенном пункте Ла-Калера в штате Гуанахуато в центральной части страны.

"После проведения следственных действий в Ла-Калера, были обнаружены тела 32 человек, 15 из которых были идентифицированы", - отмечается в сообщении.

По информации местного телеканала TVguanajuato, человеческие останки были обнаружены в раздробленном состоянии, поэтому их анализ потребовал применения специализированных методов в таких областях, как генетика, антропология и судебная стоматология.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada parçalanmış 32 cəsəd tapılıb

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