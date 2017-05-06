 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Мексике совершено нападение на отделение правящей партии, есть погибшие

    В результате инцидента погибли четыре человека, среди которых трое полицейских

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения на отделение правящей Институционно-революционной партии в штате Мехико, сообщает Report со ссылкой на Prensa Latina.

    Вооруженные мужчины ворвались в здание в тот момент, когда проводилась выдача оплаты активистам, которые занимались рекламой кандидата на пост губернатора от партии.

    В результате инцидента погибли четыре человека, среди которых трое полицейских. Еще трое полицейских в результате перестрелки получили ранения.

    Также указано, что есть информация об одном задержанном, однако большинство преступников скрылись на транспортных средствах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi