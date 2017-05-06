В Мексике совершено нападение на отделение правящей партии, есть погибшие

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения на отделение правящей Институционно-революционной партии в штате Мехико, сообщает Report со ссылкой на Prensa Latina.

Вооруженные мужчины ворвались в здание в тот момент, когда проводилась выдача оплаты активистам, которые занимались рекламой кандидата на пост губернатора от партии.

В результате инцидента погибли четыре человека, среди которых трое полицейских. Еще трое полицейских в результате перестрелки получили ранения.

Также указано, что есть информация об одном задержанном, однако большинство преступников скрылись на транспортных средствах.