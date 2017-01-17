 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Мексике найдены обезглавленные тела пяти человек

    Сведений о погибших и о том, кто мог совершить преступление, пока нет

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Полиция Мексики обнаружила пять расчлененных тел в автомобиле, брошенном на одной из улиц города Чильпансинго - административного центра западного штата Герреро. Головы жертв преступники положили на крышу машины.

    Как передает Report, об этом сообщила газета El Universal.

    В настоящее время район, где была оставлена машина, оцеплен, сотрудники прокуратуры ведут сбор улик. Сведения о личностях погибших и о том, кто может стоять за совершением этого преступления, обнародованы не были. Кроме того, ранее в понедельник в городе Чилапа в Герреро были найдены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi