В Мексике найдены обезглавленные тела пяти человек

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Полиция Мексики обнаружила пять расчлененных тел в автомобиле, брошенном на одной из улиц города Чильпансинго - административного центра западного штата Герреро. Головы жертв преступники положили на крышу машины.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Universal.

В настоящее время район, где была оставлена машина, оцеплен, сотрудники прокуратуры ведут сбор улик. Сведения о личностях погибших и о том, кто может стоять за совершением этого преступления, обнародованы не были. Кроме того, ранее в понедельник в городе Чилапа в Герреро были найдены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями.