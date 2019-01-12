В Мексике начались протесты из-за нехватки бензина

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Первые уличные протесты начались в Мексике из-за проблем с обеспечением бензином, которые наблюдаются в стране в последние дни.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным центра управления и контроля города Мехико С5, в пятницу днем группа манифестантов перекрыла движение по оживленной магистрали Игнасио Сарагосы в районе аэропорта столицы.

Перекрыты как центральные, так и боковые проезды по этой улице в сторону выезда из города, что для пятницы критически важно.Портал Sin Embargo отмечает, что группа манифестантов примерно из 100 человек протестует против нехватки бензина в городе.

В свою очередь портал Universal сообщает, что еще одно перекрытие произошло уже за пределами столицы, на внутреннем объездном кольце в штате Мехико. Там также примерно 100 человек перекрыли движение, угрожая сжечь машины автомобилистов, которые требуют дать им проехать.