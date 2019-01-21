В Мексике на празднике убили семерых человек

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Семь человек погибли в ночь на воскресенье в мексиканском курортном городе Канкун, где преступники расстреляли гостей праздника.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, бандиты подъехали к дому в не самом благополучном районе города и открыли огонь по собравшимся. На месте полиция обнаружила двух убитых внутри дома и еще пять тел снаружи.

В последнее время почти безопасный прежде в плане преступности Канкун стал ареной многочисленных кровавых выяснений отношений между конкурирующими группировками наркоторговцев. Столкновения происходят в основном вне туристической зоны города.