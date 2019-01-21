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    В Мексике на празднике убили семерых человек

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Семь человек погибли в ночь на воскресенье в мексиканском курортном городе Канкун, где преступники расстреляли гостей праздника.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, бандиты подъехали к дому в не самом благополучном районе города и открыли огонь по собравшимся. На месте полиция обнаружила двух убитых внутри дома и еще пять тел снаружи.

    В последнее время почти безопасный прежде в плане преступности Канкун стал ареной многочисленных кровавых выяснений отношений между конкурирующими группировками наркоторговцев. Столкновения происходят в основном вне туристической зоны города.

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