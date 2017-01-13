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    В Мексике на НПЗ прогремел взрыв

    Среди пострадавших двое доставлены в госпиталь с травмами

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Взрыв на НПЗ нефтяной компании Pemex в Мексике унес жизни одного рабочего, еще девять пострадали.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил представитель компании Виктор Камперо Харке.

    "Подтверждается гибель рабочего Альберто Араухо Пинеды", — приводит портал El Sol de Tampico слова Камперо.

    Причиной взрыва на заводе в штате Тамаулипас стала утечка газа. Как сообщил Pemex в своем микроблоге в Twitter, работа предприятия после ЧП остановлена не была. Среди пострадавших двое доставлены в госпиталь с травмами, остальные семь получили отравление и шок.

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