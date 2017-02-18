В Мексике на границе с США идут бои преступников с военными

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Мексиканские военные ликвидировали восемь преступников в городе Рейноса в штате Тамаулипас на границе с США.

Как передает Report, по городу прокатилась волна вооруженных столкновений, сообщения о перестрелках поступают до сих пор.

По данным газеты El Universal, вместе с морскими пехотинцами в масштабной специальной операции участвуют подразделения сухопутных сил при поддержке авиации.

Преступники активно противодействуют федеральным силам, блокируют дороги как автомобилями, так и горящими шинами. Сведений о погибших среди населения и военнослужащих не поступало. Ожидается, что официальное заявление властей о ситуации в городе будет обнародовано в течение дня.