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    В Мексике на границе с США идут бои преступников с военными

    Со стороны правоохранительных органов задействованы морские пехотинцы, подразделения сухопутных сил и авиация

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Мексиканские военные ликвидировали восемь преступников в городе Рейноса в штате Тамаулипас на границе с США.

    Как передает Report, по городу прокатилась волна вооруженных столкновений, сообщения о перестрелках поступают до сих пор.

    По данным газеты El Universal, вместе с морскими пехотинцами в масштабной специальной операции участвуют подразделения сухопутных сил при поддержке авиации.

    Преступники активно противодействуют федеральным силам, блокируют дороги как автомобилями, так и горящими шинами. Сведений о погибших среди населения и военнослужащих не поступало. Ожидается, что официальное заявление властей о ситуации в городе будет обнародовано в течение дня.

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