В Мексике на фабрике произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел в среду на фабрике по производству медицинских изделий в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Погиб один работник, более 10 получили травмы и ожоги.

Мощный взрыв прогремел в среду на фабрике по производству медицинских изделий в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Погиб один работник, более 10 получили травмы и ожоги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в социальной сети Twitter региональная спасательная служба.

"После взрыва на предприятии в районе Сан-Франсиско-Тотимеуакан, согласно окончательным подсчетам, 12 человек пострадали и один погиб, - говорится в записи. - Экстренные службы продолжают разбор завалов". На обнародованной фотографии с места происшествия видно, что здание предприятия получило сильные повреждения.

Официальных сведений о возможных причинах случившегося пока обнародовано не было. По одной из версий, к трагедии привела неисправность оборудования.