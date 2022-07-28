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В Мексике на фабрике произошел взрыв

В Мексике на фабрике произошел взрыв Мощный взрыв прогремел в среду на фабрике по производству медицинских изделий в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Погиб один работник, более 10 получили травмы и ожоги.
Другие страны
28 июля 2022 г. 03:29
В Мексике на фабрике произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел в среду на фабрике по производству медицинских изделий в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Погиб один работник, более 10 получили травмы и ожоги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в социальной сети Twitter региональная спасательная служба.

"После взрыва на предприятии в районе Сан-Франсиско-Тотимеуакан, согласно окончательным подсчетам, 12 человек пострадали и один погиб, - говорится в записи. - Экстренные службы продолжают разбор завалов". На обнародованной фотографии с места происшествия видно, что здание предприятия получило сильные повреждения.

Официальных сведений о возможных причинах случившегося пока обнародовано не было. По одной из версий, к трагедии привела неисправность оборудования.

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