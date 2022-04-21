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В Мексике микроавтобус с мигрантами упал с моста, есть погибшие

В Мексике микроавтобус с мигрантами упал с моста, есть погибшие Микроавтобус, перевозивший выходцев из стран Центральной Америки, в среду упал с моста на трассе в штате Веракрус на востоке Мексики.
Другие страны
21 апреля 2022 г. 08:26
В Мексике микроавтобус с мигрантами упал с моста, есть погибшие

Микроавтобус, перевозивший выходцев из стран Центральной Америки, упал с моста на трассе в штате Веракрус на востоке Мексики.

Как передает Report со ссылкой на газету El Universal, в ДТП погибли два человека, по меньшей мере 15 получили травмы.

Пострадавшие были доставлены в больницы региона, сведений об их состоянии обнародовано не было.

Согласно предварительным данным, мигранты намеревались добраться из восточного штата Табаско до границы с США на севере Мексики. Сотрудники компетентных органов приступили к выяснению обстоятельств автокатастрофы.

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