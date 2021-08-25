В Мексике крушение потерпел вертолет ВМС

Транспортный вертолет министерства военно-морских сил в среду упал в районе Агуа-Бланка в штате Идальго в центральной части Мексики. На борту воздушного судна находился глава МВД соседнего штата Веракрус Эрик Сиснерос, который получил травмы.
Как передает Report, об этом сообщил в
По его словам, Сиснерос совершал облет труднодоступных территорий. "Мне позвонили, чтобы проинформировать, что его состояние оценивается как хорошее, несмотря, на то, что он получил травмы, - написал Гарсиа. - Никто не погиб". На фотографиях с места происшествия видно, что хвостовая балка вертолета полностью разрушилась, лопасти и фюзеляж также получили повреждения.