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В Мексике крушение потерпел вертолет ВМС

В Мексике крушение потерпел вертолет ВМС Транспортный вертолет министерства военно-морских сил в среду упал в районе Агуа-Бланка в штате Идальго в центральной части Мексики. На борту воздушного судна находился глава МВД соседнего штата Веракрус Эрик Сиснерос, который получил травмы.
Другие страны
25 августа 2021 г. 22:40
В Мексике крушение потерпел вертолет ВМС

Транспортный вертолет министерства военно-морских сил в среду упал в районе Агуа-Бланка в штате Идальго в центральной части Мексики. На борту воздушного судна находился глава МВД соседнего штата Веракрус Эрик Сиснерос, который получил травмы.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter губернатор этого региона Куитлауак Гарсиа.

По его словам, Сиснерос совершал облет труднодоступных территорий. "Мне позвонили, чтобы проинформировать, что его состояние оценивается как хорошее, несмотря, на то, что он получил травмы, - написал Гарсиа. - Никто не погиб". На фотографиях с места происшествия видно, что хвостовая балка вертолета полностью разрушилась, лопасти и фюзеляж также получили повреждения.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus helikopter qəzaya uğrayıb

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