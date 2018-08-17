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    В Мексике конфисковали партию наркотиков весом в 50 тонн

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Партия наркотика, известного под названием "кристалл", весом в 50 тонн конфискована в Мексике.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об сообщает портал Excelsior.

    Как отмечает портал, относящийся к метамфетаминам наркотик был обнаружен бойцами морской пехоты ВМФ Мексики в нарколаборатории в муниципалитете Бадирагуато в штате Синалоа.

    Власти считают, что изъятый наркотик принадлежал картелю "Синалоа". Бадирагуато является родиной бывшего лидера этой преступной организации Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, который долгое время возглавлял картель "Синалоа", а затем был арестован и экстрадирован в США и ожидает суда за наркоторговлю.

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