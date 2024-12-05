В Мексике изъята крупнейшая в истории партия фентанила

Правоохранительные органы Мексики конфисковали 1100 килограммов фентанила, что стало крупнейшей в истории страны партией изъятого синтетического опиоида.

Правоохранительные органы Мексики конфисковали 1100 килограммов фентанила, что стало крупнейшей в истории страны партией изъятого синтетического опиоида.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, правоохранители обнаружили фентанил в муниципалитете Аоме штата Синалоа.

Изъятое количество эквивалентно 20 миллионам доз фентанила и нанесет организованной преступности экономический ущерб примерно в 400 миллионов долларов.

Операция разрабатывалась долгое время, наркотики удалось найти в том числе благодаря наводке местных жителей.