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В Мексике изъята крупнейшая в истории партия фентанила

В Мексике изъята крупнейшая в истории партия фентанила Правоохранительные органы Мексики конфисковали 1100 килограммов фентанила, что стало крупнейшей в истории страны партией изъятого синтетического опиоида. 
Другие страны
5 декабря 2024 г. 15:20

Правоохранительные органы Мексики конфисковали 1100 килограммов фентанила, что стало крупнейшей в истории страны партией изъятого синтетического опиоида.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, правоохранители обнаружили фентанил в муниципалитете Аоме штата Синалоа.

Изъятое количество эквивалентно 20 миллионам доз фентанила и нанесет организованной преступности экономический ущерб примерно в 400 миллионов долларов.

Операция разрабатывалась долгое время, наркотики удалось найти в том числе благодаря наводке местных жителей.

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