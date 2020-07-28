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В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли три человека

В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли три человека Три человека погибли, четверо пропали без вести, был нанесен ущерб более чем 320 объектам инфраструктуры из-заурагана "Ханна"вМексике.
Другие страны
28 июля 2020 г. 20:40
В Мексике из-за урагана Ханна погибли три человека

Три человека погибли, четверо пропали без вести, был нанесен ущерб более чем 320 объектам инфраструктуры из-за урагана "Ханна" в Мексике.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил национальный координатор сил гражданской защиты Давид Леон журналистам.

"Сожалеем об ущербе, которые принес ураган… Пострадали 54 жилых района, закрыты восемь дорог, было шесть оползней, 339 человек сейчас находятся во временном убежище… Был причинен ущерб более чем 320 объектам инфраструктуры", - сказал он на ежедневной конференции, транслировавшейся в Twitter президента Мексики.

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