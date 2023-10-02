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В Мексике из-за обрушения церкви погибли семь человек

В Мексике из-за обрушения церкви погибли семь человек По меньшей мере семь человек погибли при обрушении крыши церкви в муниципалитете Сьюдад-Мадеро в штате Тамаулипас в северной части Мексики,
Другие страны
2 октября 2023 г. 06:24
В Мексике из-за обрушения церкви погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли при обрушении крыши церкви в муниципалитете Сьюдад-Мадеро в штате Тамаулипас в северной части Мексики,

Как передает Report со ссылкой на газету Milenio, еще 10 человек получили ранения и получают медицинскую помощь.

Местная газета Síntesis ранее сообщала, что погибли по меньшей мере пять человек. Отмечалось, что от 30 до 40 человек, находившихся в церкви, могли быть под завалами. Незадолго до обрушения в здании собрались прихожане для совершения обряда крещения.

На место инцидента прибыли сотрудники службы скорой помощи и спасатели для извлечения пострадавших из-под завалов. Причины обрушения устанавливаются.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada kilsənin damı uçub, 7 nəfər ölüb

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