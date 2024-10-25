В Мексике из-за нападения преступников на военных погибли 19 человек

В штате Герреро 19 человек стали жертвами столкновений военных с преступниками.

В штате Герреро 19 человек стали жертвами столкновений военных с преступниками.

Как передает Report, об этом сообщил министр общественной безопасности и защиты граждан Омар Гарсиа Харфуш.

"Военнослужащие подверглись нескольким нападениям. В результате 17 нападавших погибли, 11 арестованы, двое муниципальных полицейских убиты, четверо ранены", - заявил глава ведомства в ходе ежедневной пресс-конференции президента Мексики Клаудии Шейнбаум.

Гарсиа Харфуш пояснил, что нападавшие принадлежали к преступной группировке "Новые люди". Рано утром в четверг они приехали в сельскую общину Текпан-де-Галеана на пяти машинах, где изначально собирались напасть на конкурирующую группировку "Лос-Гранадос".

"Развернутые армейские подразделения предотвратили конфронтацию и причинение вреда гражданскому населению, армией были произведены аресты, имеются 11 задержанных, так что эти события не остались безнаказанными", - добавил министр.