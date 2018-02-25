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    В Мексике из-за нападения пчёл пострадали 24 человека

    Пострадавшие госпитализированы, на месте работают спасатели

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Более 20 человек пострадали в результате нападения роя пчёл в мексиканском городе Сапопан в штате Халиско.

    Как передает Report, об этом сообщает Informador.

    Отмечается, что всего от нападения пчёл пострадали 24 человека, шесть из которых — работники пожарной службы. Об этом сообщил координатор пожарной службы и гражданской обороны города Серхио Рамирес Лопес.

    «Нам сообщили о нападении пчёл, а когда мы прибыли на место, обнаружили 15 человек, уже получивших травмы», — заявил он.

    Пострадавшие госпитализированы, на месте работают спасатели.

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