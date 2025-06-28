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В Мексике из подлодки наркоторговцев изъяли 3,5 тонны кокаина на $42 млн

В Мексике из подлодки наркоторговцев изъяли 3,5 тонны кокаина на $42 млн ВМС Мексики задержали принадлежащую наркоторговцам подводную лодку, на борту которой находилось 3,5 тонны кокаина на сумму более $42 млн.
Другие страны
28 июня 2025 г. 03:16
В Мексике из подлодки наркоторговцев изъяли 3,5 тонны кокаина на $42 млн

ВМС Мексики задержали принадлежащую наркоторговцам подводную лодку, на борту которой находилось 3,5 тонны кокаина на сумму более $42 млн.

Как передает Report, об этом сообщил министр общественной безопасности и защиты граждан Омар Гарсиа Харфуш в Х.

"Министерство ВМС перехватило полупогружное судно у берегов штата Герреро, на борту которого находилось более 3,5 тонны кокаина. Были задержаны трое иностранных граждан", - указал Харфуш.

"По оценкам, это изъятие нанесло организованной преступности экономический ущерб на сумму свыше 800 миллионов песо ($42,5 млн по текущему курсу - ред.)", - добавил министр.

Он отметил, что с начала октября 2024 года, когда в Мексике приступило к работе правительство президента Клаудии Шейнбаум, в ходе операций на море было изъято в общей сложности 44,8 тонны кокаина.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada narkotacirin sualtı qayığından 3,5 ton kokain müsadirə olunub

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