В Мексике группа из 10 человек задержаны за перевозку пяти тел убитых

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Группа из 10 человек задержана в мексиканском штате Халиско при попытке транспортировки пяти трупов.

Как передает Report, об этом сообщил портал Notisistema.

По данным, подозреваемые были замечены на заброшенном участке земли в городе Тлакепаке, они находились в двух машинах – с оружием и связанными телами в пакетах. Скорее всего, бандиты намеревались вывезти своих жертв и захоронить их, на телах видны следы насилия.

Операцию по задержанию бандитов провели военнослужащие мексиканской армии.

Халиско считается вотчиной одной из крупнейших преступных группировок Мексики – картеля "Халиско-Новое поколение". В 2015 году члены картеля атаковали город Гвадалахара и сбили военный вертолет.