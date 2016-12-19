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    В Мексике группа из 10 человек задержаны за перевозку пяти тел убитых

    Бандиты намеревались вывезти своих жертв и захоронить их

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Группа из 10 человек задержана в мексиканском штате Халиско при попытке транспортировки пяти трупов.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Notisistema.

    По данным, подозреваемые были замечены на заброшенном участке земли в городе Тлакепаке, они находились в двух машинах – с оружием и связанными телами в пакетах. Скорее всего, бандиты намеревались вывезти своих жертв и захоронить их, на телах видны следы насилия.

    Операцию по задержанию бандитов провели военнослужащие мексиканской армии.

    Халиско считается вотчиной одной из крупнейших преступных группировок Мексики – картеля "Халиско-Новое поколение". В 2015 году члены картеля атаковали город Гвадалахара и сбили военный вертолет.

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