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В Мексике грабители похитили на шоссе 33 тонны золотого и серебряного концентрата

В Мексике грабители похитили на шоссе 33 тонны золотого и серебряного концентрата Вооруженные злоумышленники ограбили грузовик с 33 тоннами золотого и серебряного концентрата, принадлежащего Grupo Minero Bacis, в результате чего компания понесла убытки в миллионы долларов.
Другие страны
8 июля 2025 г. 07:58
В Мексике грабители похитили на шоссе 33 тонны золотого и серебряного концентрата

Вооруженные злоумышленники ограбили грузовик с 33 тоннами золотого и серебряного концентрата, принадлежащего Grupo Minero Bacis, в результате чего компания понесла убытки в миллионы долларов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно информации, нападавшие заблокировали полуприцеп двумя белыми автомобилями, напали на водителя и сопровождавших его охранников и удерживали их в заложниках в течение полутора часов. Грузовик, направлявшийся в тихоокеанский порт Мансанильо, был обнаружен, но прикрепленный к нему прицеп с золотым и серебряным концентратом — нет, пишет агентство со ссылкой на заявление компании.

Хотя точные финансовые потери еще не подсчитаны, Grupo Minero Bacis заявила, что потери исчисляются миллионами долларов.

Bloomberg отмечает, что число случаев ограблений на мексиканских дорогах выросло более чем на треть за первые два месяца 2025 года по сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано в общей сложности 24 000 краж грузов.

Концентраты золота и серебра представляют собой материалы, содержащие более высокие концентрации драгоценных металлов, чем исходная руда.

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