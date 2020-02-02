В Мексике два человека погибли в результате стрельбы в баре

Два человека погибли и десять получили ранения в субботу при нападении неизвестных преступников на бар "Анталья" в городе Куэрнавака в штате Морелос в центральной части Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила прокуратура региона.

По данным властей, вооруженные неизвестные подъехали к увеселительному заведению и открыли огонь по людям, находившимся внутри, после чего скрылись. "Пострадавшие, в числе которых три женщины, были доставлены в больницы для получения необходимой помощи", - говорится в обнародованном заявлении надзорного ведомства.

Сведений о возможных мотивах атаки обнародовано не было.

По данным исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности, в 2019 году в Мексике было совершено не менее 35,5 тыс. умышленных убийств.