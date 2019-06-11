В Мексике девять человек погибли в результате перестрелки

Не менее девяти человек стали жертвами двух перестрелок в мексиканском штате Сонора, граничащем с США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает генеральная прокуратура штата.

По предварительным данным, пять человек были убиты в результате боя в городе Агуа-Приета, еще четверо погибли при перестрелке в городе Нако. Ведомство начало расследование обстоятельств происшедшего.

На месте столкновений полиция обнаружила тела погибших и брошенные автомобили со следами пуль.