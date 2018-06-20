В Мексике девять человек погибли в результате ДТП с автобусом

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Не менее девяти человек погибли и 11 получили ранения в ночь на вторник в результате ДТП с пассажирским автобусом в мексиканском штате Сонора.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Nacional.

По данным издания, автобус перевернулся на трассе между городами Каборка и Сонойта. Среди погибших есть несовершеннолетние.

Известно, что автобус ехал из Тихуаны в Гвадалахару. В момент трагедии водитель потерял контроль над управлением машиной, уточняет газета.