 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Мексике девять человек погибли в результате ДТП с автобусом

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Не менее девяти человек погибли и 11 получили ранения в ночь на вторник в результате ДТП с пассажирским автобусом в мексиканском штате Сонора.

     Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Nacional.

    По данным издания, автобус перевернулся на трассе между городами Каборка и Сонойта. Среди погибших есть несовершеннолетние.

    Известно, что автобус ехал из Тихуаны в Гвадалахару. В момент трагедии водитель потерял контроль над управлением машиной, уточняет газета.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi