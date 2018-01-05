В Мексике девять человек погибли при падении микроавтобуса в водоем

Микроавтобус, в котором находились 17 человек, упал в небольшой водоем в мексиканском штате Халиско в четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление гражданской обороны региона.

Жертвами ДТП стали девять человек.

"Транспортное средство съехало с дороги и упало в водоем, находящийся сбоку. В результате погибли девять человек, в том числе 12-летний ребенок, пятеро пострадали", - говорится в сообщении управления на его странице в Facebook.

Причины аварии на данный момент не известны.