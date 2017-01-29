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    В Мексике десятки человек пострадали в результате падения автобуса с моста

    Прокуратура приступила к расследованию случившегося

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Три человека погибли и по меньшей мере 25 получили травмы 28 января в автокатастрофе в пригороде мексиканской столицы.

    Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС.

    По данным, в городе Экатепек автобус потерял управление и упал с моста, сообщили представители властей. В числе пострадавших оказались пятеро детей, в том числе младенец.

    Спасателям пришлось использовать специальную технику, чтобы достать людей из машины, приземлившейся на собственную крышу. Согласно предварительной версии, к трагедии привела возникшая неисправность транспортного средства. 

    Прокуратура приступила к расследованию случившегося.

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