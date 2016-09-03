В Мексике депутаты парламента подрались из-за визита Трампа

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Потасовкой закончился первый день работы нового парламента Мексики из-за визита в страну кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообшает РИА Новости.

По регламенту, правительство внесло в минувший четверг в генеральный конгресс отчет о работе за год, его представил глава МВД Мигель Анхель Осорио Чонг, однако оппозиционных депутатов волновала совершенно другая тема, а именно приезд Трампа и его неформальная встреча с президентом Энрике Пеньей Ньето.

В момент выступления координатора от партии «Морена» Росио Гарсии ее сторонники вышли к трибуне и развернули плакаты с надписями «А где достоинство, Пенья Ньето?» и «Трамп, вон из Мексики». Также у трибуны появились депутаты с фигурами Трампа и Пеньи Ньето из папье-маше.

После этого ход сессии был нарушен окончательно. Депутаты от правящей Институционно-революционной партии вступили с оппозицией в перепалку, защищая президента, и попытались отобрать у них плакаты, в результате чего завязалась потасовка. В итоге зал заседаний разделился на два враждующих лагеря, кричавших «Пенья, Пенья, Пенья!» и «Шулер, шулер, шулер!»