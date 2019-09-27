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В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли

В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли

Группа военных попала в засаду в среду утром в мексиканском штате Герреро, трое военнослужащих и двое гражданских погибли.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, "по данным министерства национальной обороны, четыре человека - два солдата и два гражданских лица, были убиты на месте столкновения, еще один солдат погиб в больнице Чилпансинго", - говорится в тексте.

Армейский патруль, по информации издания, проводил операцию по уничтожению плантаций наркотических растений, когда на него напала вооруженная группа людей. Солдаты ответным огнём убили двоих нападающих. Ряд лиц был задержан в районе происшествия по окончании инцидента.

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