В Мексике число жертв неизвестных преступников возросло до 18

В населенном пункте Сан-Мигель-Тотолапан в штате Герреро на юго-западе Мексики в среду неизвестные преступники убили 18 человек.

В населенном пункте Сан-Мигель-Тотолапан в штате Герреро на юго-западе Мексики в среду неизвестные преступники убили 18 человек.

Такие данные обнародовала на своем сайте газета La Jornada со ссылкой на источники в регионе.

Ранее мексиканские СМИ сообщали, что погибли менее 10 человек.

Вооруженные гражданские лица застрелили мэра Конрадо Мендосу и его отца Хуана Мендосу, после чего напали на здание администрации. В ходе этой атаки были убиты 16 человек, еще двое получили тяжелые ранения.

Власти региона подтвердили информацию о "вооруженной агрессии" в населенном пункте, однако не привели сведений о числе погибших и пострадавших. В обнародованном заявлении управления общественной безопасности указывается, что на место происшествия прибыли более 100 сотрудников полиции штата. В операции по поиску убийц задействованы бойцы сухопутных войск и морской пехоты, а также по меньшей мере два вертолета