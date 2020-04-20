​В Мексике число жертв коронавируса превысило 680 человек

Согласно обновленным данным минздрава Мексики, за сутки в стране скончались 36 пациентов с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 8 261.

"С 28 февраля выявлен 8 261 случай заболевания COVID-19, и к несчастью, 686 человек скончались", - сказал в ходе регулярной пресс-конференции замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель.

Число пациентов в тяжелом состоянии превысило 2 100 человек, включая 378 больных на аппаратах искусственной вентиляции легких и 107 человек в критическом состоянии. В столичном регионе Мексики, где проживает более 23% населения, из 526 палат интенсивной терапии, доступных для пациентов с COVID-19, остаются свободными 77.