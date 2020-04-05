​В Мексике число жертв коронавируса достигло 79 человек

Девятнадцать человек скончались от коронавируса в Мексике за последние сутки, общее число жертв достигло 79, подтверждены 1 890 случаев заражения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель.

"Число человек, которые скончались от осложнений этой болезни, достигло 79, для всех из них ситуация осложнялась наличием хронических заболеваний или преклонным возрастом", - сказал Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции.

Власти изучают 5 827 подозрительных случаев заболеваний и сделали 9 467 проб, давших отрицательный результат на наличие коронавируса.