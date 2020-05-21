​В Мексике число жертв COVID-19 превысило шесть тысяч

Число жертв коронавирусной инфекции в Мексике достигло 6 090, а общее число выявленных заражений - 56 594.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

"К настоящему моменту лабораторно подтверждены 6 090 летальных случаев COVID-19", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.

За минувшие сутки выявлены 2 248 новых случаев, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 12 085, скончались 424 человека, еще 726 летальных случаев исследуются как подозрительные. Всего с начала эпидемии выявлено 56 594 случая заражения.

Отметим, что первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля.