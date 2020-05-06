​В Мексике число жертв COVID-19 достигло 2 507 человек

Согласно обновленным данным минздрава Мексики, за последние сутки выявлены 236 летальных случаев пациентов с COVID-19, общее число заражений превысило 26 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава эпидемиологии минздрава Хосе Луис Аломиа в ходе регулярной пресс-конференции, которая публикуется в микроблоге ведомства в Twitter.

"Общее число случаев коронавируса за всё время составляет 26 025, из них всего четверть - 6 708 случаев - продемонстрировали симптомы в последние 14 дней. Число жертв, к сожалению, достигло 2 507 человек".

Общее число обследованных пациентов - 105 664, медики изучают анализы 16 099 человек с подозрением на COVID, 63 540 проб показали отрицательный результат.

Мексика находится, согласно анализу минздрава Мексики, на пике заболеваемости, однако наивысшая нагрузка на систему здравоохранения сместится на 10-14 дней вперед, когда болезнь войдет в активную стадию у тех, кто заразился на пике эпидемии.

Чиновники уверяют, что в результате перепрофилирования больниц, закупок и перераспределения оборудования, медучреждения готовы к продолжению пандемии COVID-19. В большинстве регионов занятость больничных мест для пациентов с острыми респираторными заболеваниями и палат интенсивной терапии не превышает 30% за исключением столицы, где заняты более половины доступных мест.

По словам замминистра здравоохранения Уго Лопеса-Гателя, после 6 мая ожидается спад заболеваемости COVID. Карантинные меры в стране будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах начиная с 18 мая.