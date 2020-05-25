В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 68,6 тыс.

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике увеличилось за сутки на 215 и достигло 7 394, общее число выявленных заражений - 68 620.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

"Согласно обновленным сегодня данным, за все время скончались от осложнений при COVID 7 394 человека", - сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

Накануне сообщалось о 7 179 жертвах и 65 856 случаях заражения новым коронавирусом.

За минувшие сутки число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, сократилось на шесть и составляет 14 247 человек, власти изучают 28 931 подозрение на COVID и 595 летальных случаев.