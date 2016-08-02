​В Мексике число заболевших лихорадкой Зика возросло до почти 1,3 тысячи

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Не менее 1,28 тыс. мексиканцев заболели лихорадкой Зика с декабря 2015 года по настоящее время.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство здравоохранения. Наибольшее количество заразившихся - 443 человека - выявлено в южном штате Чьяпас. За ним следуют такие регионы, как Герреро, Оахака и Веракрус, где это заболевание было диагностировано у 347, 256 и 101 человека соответственно.

По данным властей, вирус Зика был выявлен в крови уже 612 мексиканок. Заместитель главы департамента профилактики минздрава Пабло Кури Моралес в конце минувшей недели рассказал, что более 60 из них к настоящему времени уже родили, при этом никаких патологий, которые могут вызываться этим вирусом, у младенцев выявлено не было.

Тем не менее, все они будут находиться под наблюдением специалистов до достижения двухлетнего возраста.