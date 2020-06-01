​В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 90 тысяч человек

Число выявленных случаев коронавируса в Мексике достигло 90,6 тысячи, за сутки подтвержден 151 летальный случай.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гатель.

"Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 90 664, из них 16 962 проявили симптомы в последние 14 дней и являются активными случаями", - сказал Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

За минувшие сутки подтверждены 3 152 новых случая.

Власти изучают 36 803 подозрительных случая заболеваний, а также 788 летальных случаев. Число человек, болеющих в настоящий момент, выросло на 476 за сутки. Общее количество исследованных пациентов - 274 997.

Отметим, что в понедельник в Мексике начинается новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз, в зависимости от эпидемиологической обстановки, будет регулировать возобновление всех видов деятельности. Для всех регионов без исключения на старте установлен красный сигнал.