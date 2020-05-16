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В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 45 тыс.

​В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 45 тыс.

Согласно обновленной статистике минздрава Мексики, число выявленных случаев нового коронавируса в стране достигло 45 032, вновь зафиксированы более двух тысяч случаев за сутки.

"Второй день подряд, мы выявляем более 2 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Сегодня зафиксировано 2 437 инфицированных".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

Из общего числа 45 032 заражений активными случаями, где симптомы проявились в последние две недели, являются 10 238.

Число летальных случаев достигло 4 767, а общее число исследованных пациентов - 163 691.

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля.

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