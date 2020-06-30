​В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек

Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Мексике выросло на 3 805 за сутки, до 220 657.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

"На сегодняшний день в Мексике у 220 657 человек подтвердили заболевание COVID-19. Скончались от этого заболевания 27 121 человек", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Власти изучают анализы 66 910 пациентов с подозрением на коронавирус и 2 055 умерших. За сутки коронавирус подтвержден у 473 умерших.

С понедельника в Мексике вступили в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 18 штатов из 32, включая город Мехико, максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого - высокая опасность. Пошагово открываются центральные городские площади, универмаги и отели, разрешен спорт на открытом воздухе, на неделе заработают рестораны, рынки и салоны красоты.

Под запретом при оранжевом уровне опасности остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.