​В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 150 тыс.

Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 150 тысяч, включая более 17,5 тысячи с летальным исходом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"Число выявленных заражений достигло 150 264, это подтвержденные случаи заболевания COVID-19. Скончались от осложнений, вызванных этим заболеванием, 17 580 человек", - сказал он.

За сутки власти подтвердили 3 427 новых случаев заражения, количество смертей выросло на 439. Число заболевших в настоящий момент уменьшилось на 2 006 и составляет 20 392 человека. Наибольшее число - в городе Мехико (4 022) и штате Мехико (2 285). Власти изучают 53 217 подозрительных случаев заболеваний и 1 615 летальных.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.