​В Мексике число случаев заражения лихорадкой Зика возросло до 786

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Более 100 новых случаев заражения лихорадкой Зика было выявлено мексиканскими специалистами за последнюю неделю.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Наибольшее количество заболевших - 297 и 204 человека - проживают в южных штатах Чьяпас и Оахака соответственно.

Известно, что заболевание было диагностировано в общей сложности у 365 беременных женщин. Тем не менее, сведений о каких-либо патологиях у них или у их детей обнародовано не было. Часть заразившихся уже родили здоровых детей. Все они будут находиться под особым наблюдением до достижения двухлетнего возраста.

По данным специалистов, в частности, из США и Бразилии, вирус Зика может приводить к значительному уменьшению размеров черепа (микроцефалии) плода, а также вызвать синдром Гийена-Барре - тяжелое неврологическое осложнение.