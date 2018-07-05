В Мексике число погибших при взрыве пиротехники возросло до 12

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве пиротехники в мексиканском муниципалитете Тультепек возросло до 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг губернатор штата Мехико Альфредо дель Масо.

"У нас произошел взрыв пороха с 12 погибшими к этому моменту", - приводит портал Milenio заявление дель Масо.

По его словам, на месте взрыва работают пожарные, врачи и спасатели.

Тультепек известен тем, что там расположено множество производств пиротехнической продукции. Последний взрыв там произошел в конце июня, когда погибли не менее двух человек, шестеро были ранены.