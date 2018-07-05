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    В Мексике число погибших при взрыве пиротехники возросло до 12

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве пиротехники в мексиканском муниципалитете Тультепек возросло до 12 человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг губернатор штата Мехико Альфредо дель Масо.

    "У нас произошел взрыв пороха с 12 погибшими к этому моменту", - приводит портал Milenio заявление дель Масо. 

    По его словам, на месте взрыва работают пожарные, врачи и спасатели.

    Тультепек известен тем, что там расположено множество производств пиротехнической продукции. Последний взрыв там произошел в конце июня, когда погибли не менее двух человек, шестеро были ранены.

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