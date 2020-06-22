​В Мексике число больных COVID-19 превысило 180 тысяч человек

За последние сутки число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике выросло на 5 343 и составляет 180 545, выявлены 1 044 новых летальных случая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"В Мексике у 180 545 человек за все время подтвердили COVID-19. Скончались, к сожалению, 21 825 человека", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Власти изучают 56 590 подозрительных случаев заболеваний и 1 892 летальных случая. За сутки подтверждены 1 044 смерти от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последний месяц.

Отметим, что с понедельника вступают новые рекомендации минздрава, согласно которым для 17 штатов из 32 максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого - высокая опасность.

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели - 30-40%.