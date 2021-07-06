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В Мексике четыре человека погибли из-за стрельбы на стадионе

В Мексике четыре человека погибли из-за стрельбы на стадионе Неизвестные открыли огонь по зрителям в ходе любительской игры на футбольном стадионе в мексиканском Куэрнаваке, штат Морелос, в результате нападения четыре человека погибли и трое получили ранения
Другие страны
6 июля 2021 г. 03:32
В Мексике четыре человека погибли из-за стрельбы на стадионе

Неизвестные открыли огонь по зрителям в ходе любительской игры на футбольном стадионе в мексиканском Куэрнаваке, штат Морелос, в результате нападения четыре человека погибли и трое получили ранения.

Об этом Report передает со ссылкой на издание Silla Rota.

"Четыре человека убиты и трое ранены в результате нападения, которое произошло прошлой ночью на футбольном поле спортивного комплекса Флорес Магон в Куэрнаваке", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, вооруженные люди вошли на футбольное поле в ходе игры и открыли огонь по трибунам, после чего скрылись на автомобиле и двух мотоциклах. Прибывшие на место происшествия медики констатировали гибель четырех человек, еще трое были доставлены в больницу.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada stadionda baş verən atışmada dörd nəfər ölüb

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