​В Мексике более 500 человек заразились коронавирусом за сутки

Минздрав Мексики впервые сообщил о более чем 500 новых случаях коронавируса, выявленных за сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, растет и число ежедневно фиксируемых подозрительных случаев заболеваний, которое в пятницу достигло 1,2 тысячи.

"Сегодня мы имеем 6 875 лабораторно подтвержденных случаев. 28 126 проб показали отрицательный результат", - сообщил в ходе регулярной пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

Согласно данным минздрава, число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике выросло на 578 за сутки (накануне сообщалось о 6 297 случаях), скончались 60 пациентов (546 человек за все время наблюдений). Госпитализированы в тяжелом состоянии 1 739 пациентов, включая 315 человек на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Аломиа также отметил рост числа подозрительных случаев - 1,2 тысячи за последние сутки, хотя подчеркнул, что пока не стоит делать выводы об изменении эпидемиологической обстановки.