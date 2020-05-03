​В Мексике более 22 тыс человек заразились коронавирусом

Власти Мексики представили новую статистику по коронавирусу в стране, согласно которой за сутки скончались 89 человек, а общее число случаев заражения достигло 22 088.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В Мексике с момента выявления первого случая зарегистрированы 22 088 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, скончались 2 061 человек. Абсолютное большинство продемонстрировали синдромы заболевания COVID-19. Из них 6 580 случаев - это лица в стадии активной болезни (которые болеют в данный момент - ред.)", - сказал замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель.

Напомним, что первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.